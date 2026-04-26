ಮೊದಲ ಓದು: ವಿವೇಕ–ಬಹುತ್ವದ ಸಂಕಥನ

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಹಗಾರರ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆಯಾದರೂ, ಸಂದರ್ಶನ ಬರಹಗಳೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಅಂಥ ವಿರಳ ನಿದರ್ಶನಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ ಅವರ 'ಸ್ವಗತದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ' ಕೃತಿ.</p>.<p>ಈ ಕೃತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸಂಕಲನ. ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಾಲೋಕದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಹೃದಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸುವಂತಿವೆ; ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಿವೆ; ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂತಿವೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಶೆಲ್ಡನ್ ಪೊಲಾಕ್, ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇರುಗಳಾದ ಮಹಾಶ್ವೇತಾದೇವಿ, ನಬಾರುಣ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಅರುಣ್ ಕಮಲ್, ಪ್ರೊ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಅಶೋಕ್ ಭೌಮಿಕ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಷ. ಶೆಟ್ಟರ್, ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್, ಡಿ.ಎಸ್. ನಾಗಭೂಷಣ, ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ, ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತು–ಕತೆಗಳ 'ಸ್ವಗತದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ' ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳು 'ಮಯೂರ' ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಂಕಥನವು 'ಕನ್ನಡ ವಿವೇಕ' ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಬಹುತ್ವದ ಚೆಲುವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕೃತಿಯ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇವು ಆ ಕ್ಷಣದ ತುರ್ತನ್ನು ಮೀರಿದ ಬರಹಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ, ಒಳನೋಟಗಳು, ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಅವರ ಒಳಗನ್ನು ಕೆದಕಿನೋಡುವ ಕೌಶಲ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 'ಸ್ವಗತದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ' ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇರ್ಪಡೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>