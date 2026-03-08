ಮೊದಲ ಓದು | ಕರಾವಳಿಯ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪರಿಚಯ

<p>ಕರಾವಳಿಯ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕೃತಿ ಇದು. ಕೋಮು ದಳ್ಳುರಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಮನೆಯ ದಯನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಗಲಭೆಗಳಿಂದಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಳೆದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ಕಾವನ್ನು ಖುದ್ದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸದೆ, ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ 13 ಕುಟುಂಬಗಳ ನೋವಿನ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದು, ಕೆಲವು ದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವು, ಭಯ, ತಲ್ಲಣ, ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಷೋಭೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಮು ಅಫೀಮು ತಲೆಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಘಾತುಕರು, ಅಮಾಯಕರನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಭಯಾನಕ ಸಂಗತಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವೇಷದ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವರೆಲ್ಲಾ ಬಡತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ, ತಾವಾಯಿತು ತಮ್ಮ ಪಾಡಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದವರು ಎನ್ನುವುದು ಕೋಮುವಾದದ ಬೇರುಗಳು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೂರಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮತೀಯವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕೊಂದವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸದ ತಾಯಂದಿರ ಮುಗ್ಧ ಮನಸುಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ 40 ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ, ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೇಖಕರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಇದೆ.</p>.<p> ಪು: ಕರಾವಳಿಯ ರಕ್ತಕಣ್ಣೀರು</p><p>ಲೇ: ಇರ್ಷಾದ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ</p><p>ಪ್ರ: ಅಹರ್ನಿಶಿ </p><p>ಪು: 144ದ</p><p>ರ: ₹ 160</p><p>ಸಂ: 94491 74662 </p>