ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ: ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆ; ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ...

ಡಾ. ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆಗಳೊಡನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ (ಆತ್ಮಕಥೆ)

ಲೇ: ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ ಪುರಾಣಿಕ
ಪ್ರ: ಗಿರಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಸಂ: 080–22264361

'ಜ್ಞಾನ, ಅಧಿಕಾರ, ವಿನಯ, ಸೌಜನ್ಯ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಳು ಏಕತ್ರ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರತಿಭಾಶೀಲ ಸತ್ಪುರುಷರ ವಿರಳ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುವುದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾತು. ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನ 'ನನ್ನ ನಿನ್ನೆಗಳೊಡನೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆ' ಕೃತಿ ನೆರವು ನೀಡುವಂತಿದೆ.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು, ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಭವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬರಹಗಾರ. 'ಕಾವ್ಯಾನಂದ'ರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಗೆ ಈ ಕಥನದಲ್ಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೈಗೂಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, 'ಕಾವ್ಯಾನಂದ' ಕಾವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕಥನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರ ಬದುಕಿನ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು. ಒಂದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತ. ಎರಡನೆಯದು, ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನ. ಮೂರನೆಯದು, ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರಾಣಿಕರ ಸಹೃದಯತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವ, ಸಮಾಜದ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒದಗುವ ಗುಣ ಎದ್ದುಕಾಣಿಸುವಂತಿದೆ. 'ಏನಾದರೂ ಆಗು ನಿನ್ನೊಲಿನಂತಾಗು, ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ– ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು' ಎನ್ನುವ ಕವಿತೆ ಅವರ ಜೀವನವಿಧಾನವೂ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನ ಸಹೃದಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿದೆ.

ಕಾವ್ಯಾನಂದರ ಜೀವನಕಥನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅವಲೋಕನವೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರಜಾಕಾರರ ಹಾವಳಿಯ ಚಿತ್ರಣವೂ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿಯ ಅವಲೋಕನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಆಯಾಮವೂ ದೊರೆತಿದೆ.

1981ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ 'ಕಾವ್ಯಾನಂದ' ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ 'ನನ್ನ ನಿನ್ನೆಗಳೊಡನೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆ' ಆತ್ಮಕಥೆಯ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ, ಕಾವ್ಯಾನಂದರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ ಪುರಾಣಿಕರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕಥನದ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾವ್ಯಾನಂದರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಣ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಕೃತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಕಾವ್ಯಾನಂದರ ಬದುಕು–ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೃತಿ ಕೈಪಿಡಿಯಂತಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರ ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. kavyananda.com ಅಥವಾ kav