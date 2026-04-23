‘ಆನಂದ ಕಂದ’ರದು ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ’

ಕೌಜಲಗಿ: ಜಾನಪದವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಆನಂದ ಕಂದ' ಕಾವ್ಯನಾಮವುಳ್ಳ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ಮೌಲಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ ಭಸ್ಮೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಾ. ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ, ಜಾಗೃತ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿತ ಶಿವ-ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಅವರ 126ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಸವಂತ ಕೋಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಶುರಾಮ ಗಸ್ತಿ, ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ ತಾಂವಶಿ, ಸಾಹಿತಿ ನರೇಂದ್ರ ಪುರಂದರೆ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಂಗಿ, ಸಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀಲನ್ನವರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದರಗಿ, ಪ್ರೊ. ಮಹದೇವ ಕಂಬಿ, ಬಿ.ಎಂ. ದೇಯನ್ನವರ, ವಕೀಲ ಎಂ.ಐ. ನೀಲಣ್ಣವರ, ಡಾ. ಅರುಣ ಸಾವತೆ, ಕಸಾಪ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತಿ ಮದಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾಲತಿ ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಇದ್ದರು. ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ಬೆಟಗೇರಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ನಾ ಕಂಡಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು' ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರೊ. ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ, ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಣ್ಣ ಬಳಿಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>