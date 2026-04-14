ಕುಮಟಾ: 'ನಿರಂತರ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ತಾತ್ವಿಕ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಧರ ಬಳಗಾರರ ಕತೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ಅಮೃತ ಪಡಿ' ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಧರ ಬಳಗಾರ ಅವರ 'ಮಾರ ಮಿಂದನು' ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಮರುಓದು ಹಾಗೂ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಚಿನ್ಮಯ ಹೆಗಡೆ, 'ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸತ್ವದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವ ಬಳಗಾರರ ಕತೆಗಳು ಅರಿವಿನ ದೀಪಗಳಂತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೋನಳ್ಳಿ ರಾಜೀವ ನಾಯ್ಕ, 'ಮನುಷ್ಯರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೋಧಿಸುವ ಬಳಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕಥಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹೊಸತನ ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಋತುಮಾನ ಬಳಗದ ಕಿರಣ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕತೆಗಾರ ಶ್ರೀಧರ ಬಳಗಾರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿಜಯಾ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರೀತಿ ಭಂಡಾರಕರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೋಕೇಶ ಹೆಗಡೆ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ, ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹಿದಾಸ ನಾಯಕ, ಅರವಿಂದ ಕರ್ಕಿಕೊಂಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಮತಾ ನಾಯ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>