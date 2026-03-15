ಮೊದಲ ಓದು: ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಸಿರಿಗನ್ನಡಿ

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾವೈಭವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕನ್ನಡಿ 'ಕುವೆಂಪು ಪದಸೃಷ್ಟಿ'. ಈ ಕೃತಿ, ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯೂ ಆಗಿದೆ. 'ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ–ವಿವರಣೆ' ಎನ್ನುವ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯೇ ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿದೆ. 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ 'ಭಾನುವಾರದ ಪುರವಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯು ಇದೀಗ ಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪದವಿವರಣಕೋಶದಂತೆಯೂ, ನಿಘಂಟಿನಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಕೃತಿ, ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಸ್ವಾದದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಂತಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯದ ರಸಘಟ್ಟಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಿರುವ ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭಾಷಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಿವೆ. ಈ ಕಿರುಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಓದಲು- ಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತಿವೆ.</p>.<p>ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಕಟವೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು; ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಭಾವಿಲಾಸದಲ್ಲದು ಹಾವಾಗಿದೆ, 'ಚಿತ್ತಫಣಿ' ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಣಶಿಲ್ಪಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು ರಸಋಷಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ 'ಚಿತ್ರಯೋಗಿ'. ಸೀತೆಯ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ಣ ಜಾಗರಣೆಯು 'ನಿದ್ದೆ ನೈವೇದ್ಯ'ವಾಗಿ, ಆನೆಯ ಖೆಡ್ಡಾದಂತೆ ನಾಡಿನ ಜನರ ನಯವಂಚನೆಯು 'ಬಾವಿಗಪ್ಪು' ಪದವಾಗಿ, ಮತವನ್ನು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಾಗದು 'ಮತರಾಹು'ವಾಗಿ ಕವಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಅರ್ಥಸ್ಫುರಿಸುವ 'ದಾನರುಚಿ', 'ಮತಿಗೌರವ', 'ಹೂವತಿಥಿ', 'ಹಗಲಿನಕ್ಷಿ'ಯಂಥ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನೂ ಕವಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನೂರಾರು ಪದಗಳು, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಭಾಷಾಯಾನದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಸಹೃದಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಒದಗಿಬರಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಈ ಕೃತಿ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ನಡೆಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ-ಪ್ರಯೋಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 'ಕುವೆಂಪು ಪದಸೃಷ್ಟಿ' ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿಯ ಭೌತಿಕ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪದವಿಲಾಸ ಕೃತಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ ಗೌರವವೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೃತಿ: ಕುವೆಂಪು ಪದಸೃಷ್ಟಿ</p><p>ಲೇ: ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ</p><p>ಪ್ರ: ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ</p><p>ಸಂ: 9448676770</p>