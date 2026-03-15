ಮೊದಲ ಓದು: ರಾಸುಗಳ ಮರ ಮೇವಿನ ಪರಿಚಯ

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಲೇಖಕರು ಸದ್ಯ ಶಿರಸಿಯ 'ಪಶುರೋಗ ತನಿಖಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ'ದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಇವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೇವು ಮರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 58 ಮೇವಿನ ಮರಗಳ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಗೋಪಾಲಪುರವೆಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಸೃಜಿಸಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ನುಗ್ಗೆಮರ, ಹೆಬ್ಬೇವು, ಬೀಟೆಮರ, ಆಲದ ಮರ, ಹಲಸಿನ ಮರ, ಅಗಸೆ, ಶೇವರಿ, ಬಿದಿರು ಮುಂತಾದ ಮೇವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ.

ರಾಸುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಎಲೆಗಳು, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೇವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಸುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ರೈತರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ಕೃತಿ.

ಕೃತಿ: ಮರ ಮೇವು–ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಆಹಾರ 

ಲೇ: ಡಾ.ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ ನೀಲೇಸರ 

ಪ್ರ: ನದಿ ಪ್ರಕಾಶನ 

ಸಂ: 9008475899