ಮನ ತಣಿಸುವ ‘ಭಟ್ಟಿನೀಯ ಭ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ತ’

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಹಳಗನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಷಟ್ಪದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬರಹ ಮತ್ತು ಓದು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ ಹೂಗಾರ ಅವರ 'ಭಟ್ಟಿನೀಯ ಭ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ತ' ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಯು ಓದುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಲ್ಲೋಳಿಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸುರೇಶ ಹನಗಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕವಿಮನೆಯೋಳ್ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನದ ಆತಿಥ್ಯವಹಿಸಿದ್ದ ಕವಿ ಚಿದಾನಂದ ಹೂಗಾರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 'ಭಟ್ಟಿನೀಯ ಭ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ತ' ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಯ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಮೂಡಲಗಿಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿ. ಡೋಣಿ ಭಟ್ಟಿನೀಯ ಭ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ತ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಓದುಗರಿಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಹೃದಯರ ಮನವನ್ನು ತಣಿಸುವ ಕವನಗಳಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚುಸಾಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕವಿ ಚಿದಾನಂದ ಹೂಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯ ಅವಲೋಕಿಸುವಂತ ವಿನೂತನವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇತ್ರಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಸಿದ್ರಾಮ ದ್ಯಾಗಾನಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ದಾಸನ್ನವರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಗ್ರೇಜಿಕೊಪ್ಪ, ಶಿವರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನಡಗಡ್ಡಿ, ಶಿವಾನಂದ ಮಧರಕಂಡಿ, ಶೈಲಜಾ ಬಡಿಗೇರ, ಗೋದಾವರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ದೇಸಾರಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂರ, ಕಾಡಪ್ಪ ರೊಡ್ಡನ್ನವರ, ಪ್ರವೀಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಪ ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಡರಟ್ಟಿ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಜುಂಜುರವಾಡ, ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೂಗಾರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗದಾಡಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೂಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>