ಮೌಖಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪ

ಚಿಂತನೆಯ ಭಾವಲಹರಿಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಬರಹದ ರೂಪ 'ಮೌಖಿಕ'. ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಾಗೆಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಮತ್ತು ಓದುಗರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಬಹುದಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 23 ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಬರಹಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ, ಪುರಾಣ, ಪ್ರವಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳತ್ತ ಈ ಕೃತಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 'ಸರ್ ನೀವು' ಲೇಖನ ಕ್ಷೌರದ ಅನುಭವದ ಕಥನವನ್ನು ಹೇಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬರಹದ ನಾಯಕ ತ್ರಿಶೂಲ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದರೂ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಡಿಯಂತೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ಹೇಳಿದ ದುರಂತ ಸಾವು–ನೋವುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಟವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ಆದ ಅನುಭವವನ್ನು 'ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಪರಿಚಿತರಲ್ಲ' ಲೇಖನ ಮಾತುಕತೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೇ ದಾಟಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕರ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವೆನುಜುವೆಲಾ ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಅವರ ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p>.<p>'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶೃಂಗಾರ' ಲೇಖನ ಅಮೆರಿಕದ ದವಾಖಾನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಸೇವೆಯ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಚಕಿತರಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕರು ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. 'ಮೌಖಿಕ' ಕೃತಿ 'ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆ', 'ಗೋಕರ್ಣದ ಹರೆ', 'ಭಾನುಮತಿ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್', 'ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ', 'ಉಮಾಶ್ರೀಯವರ ಮಂಥರೆ', 'ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ಅಪ್ಪ', 'ಕವಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ನೆನಪು' ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲಂಕೇಶ್, ಚಂಪಾ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ವೈಎನ್ಕೆ, ಎಕ್ಕುಂಡಿ, ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಲ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಓದು ಇಲ್ಲಿ ಇಣುಕುತ್ತದೆ. ಆ ಓಡನಾಟಕದ 'ಮೌಖಿಕ' ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ 'ಗಾಂಥಿಕ' ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>