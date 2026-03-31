ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ಮೈಸೂರು: 'ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ಎಚ್.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ನಂಜನಗೂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ 'ನಂಜನಗೂಡು ತಿರುಮಲಾಂಬ', 'ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು' ಹಾಗೂ 'ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ' ಎಂಬ 3 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಯುಗಾದಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಷದ್ ವಲಯ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿ.ರಂಗನಾಥ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುವರ್ತಿ ರಘುಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸು.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>