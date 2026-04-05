ಚಾಮುಂಡಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ...

ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪಿ.ವಿ.ನಂಜರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ರಮ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು 'ಹೇಳವ್ವ ಚಾಮುಂಡಾ... ಯಾರು ನೀನು?' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಅರಸು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಅಪಾರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ನೋಟದಿಂದಲೇ ಅವರ ಶ್ರಮ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಿದೆ.</p>.<p>ಪೌರಾಣಿಕ, ಜನಪದ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಐತಿಹ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಆಕರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಶೋಧವನ್ನು ಲೇಖಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ನಾಡದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯೇ ಕೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರ. ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಬೆಟ್ಟ, ಊರು, ಅರಸು ಮನೆತನದ ದೇವತೆಯಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಚಾಮುಂಡಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ...' ಎನ್ನುವ ಲೇಖಕರ ಮಾತು ಕಾಂತ ಸಂವಹನದಿಂದಲೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಕೋಣನ ಅರೆಯ ಮೇಲೆ', 'ವೇದಗಳ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ'...ಸೇರಿದಂತೆ 'ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ: ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿವರೆಗೆ' ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪಯಣ... ಬೌದ್ಧಿಕ ಪಯಣ... ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಪಯಣ... ಚಾಮುಂಡಿ ಕುರಿತ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪಯಣ...' ಎಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಥನಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ವೇದ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಗೆ 'ವೇದಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಪ್ರಿಯರ ವಾದ–ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಈ ಪಾಮರರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏಕಸಾಮ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧಕ್ಕೆ 'ಸ್ವಯತ್ನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಾರ್ಗ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದ ಸುಂದರ ಕೃತಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>