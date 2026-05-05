‘ಸಮಾನತೆ ಸಾರುವ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಕುವೆಂಪು ಆವರ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವ ಮೇಳೈಸಿದೆ’ ಎಂದು ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಉಷಾ ನರಸಿಂಹನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವೃತ್ತದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ನಡೆದ ತಿಂಗಳ ತಿಳಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಕುವೆಂಪು ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ’ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಂಥರೆಯನ್ನು ದುಷ್ಟಳಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಭರತನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶದಲ್ಲೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಳಿಸದೆ ರಾಮನನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದುಷಿ ವಸುಧಾ ಅವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯೋಗಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಕೆಂಪಲಿಂಗರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-38-1209421174</p>