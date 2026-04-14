ಶರಣರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: 'ಸಂತರು, ಶರಣರು, ಅನುಭಾವಿಗಳು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ನುಡಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು, ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದವರು' ಎಂದು ಜಮಖಂಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೈ.ವೈ.ಕೊಕ್ಕನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹೊಸೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 52ನೇ ತಿಂಗಳ ಪುಸ್ತಕಾವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಂಡಿಯವರ 'ತವನಿಧಿ' ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶರಣರ ನುಡಿಗಳು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬದುಕಿಗೆ ಮೌಲಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿ 'ತವನಿಧಿ'ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿದೆ. 'ತವನಿಧಿ'ಯು ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯರನ್ನು, ಸ್ಮರಣಿಯರನ್ನು, ಶರಣರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ವೆಂಕಟೇಶ ನಿಂಗಸಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಾವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ.ಕೃ.ಮೇಗಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರವಿ ಜಮಖಂಡಿ, ಮಹಾಶಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಾನಂದ ದಾಶ್ಯಾಳ, ಕೃತಿಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರಾಮದುರ್ಗ, ಮಹಾದೇವ ಕವಿಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಕುಚನೂರ, ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಜವಳಗಿ, ಈರಣ್ಣ ಗಣಮುಖಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪಗಣಿ, ಬಿ.ಎಂ. ಹಳೆಮನಿ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಕಡಕೋಳ, ಸಂತೋಷಕರಿಜಾಡರ, ದಾನಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>