ಮೊದಲ ಓದು: ಕಾನು ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು

<p>ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಥನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಲೇಖಕರು ತಾವು ಕಂಡ ಕಾಡನ್ನೂ, ಕಾಡಿನ ಗೆಳೆಯರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಡೆಂದರೆ ಗಗನಚುಂಬಿ ಮರಗಳೂ, ಕಾಲಿಗೆ ತೊಡರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ, ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸುವ ಕಾಡು, ಬಯಲು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸಹ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಗುರುತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಓದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಎಂದರೆ ಹಸಿರೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನೈಜ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತ, ನಮಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಾಲಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು.</p><p>ಬಂಡೀಪುರದ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೇಖಕರು ಆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ತಾವು ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಲು ಪಟ್ಟ ಪಾಡನ್ನೂ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎದುರಿಸ ಸವಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಆನೆ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ಕುರಿತು ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೇ ಓದಿದವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳು ಅವುಗಳ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ, ಅಂತಃಕರಣ, ಪ್ರಣಯಾ ವೈವಿಧ್ಯದ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅನೂಹ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ತಟದ ಕಾಡುಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಬಹುದ ಸಹಿತ ಇರುವ ಲೇಖನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಂತಿದೆ.</p><p>ಆನೆಗಳ ತಾಯ್ತನ, ನಾಯಿಗಳ ಶೌರ್ಯ, ಮನುಷ್ಯರ ಆಸೆಬುರುಕುತನ, ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಖಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಗಾಧ ಬದಲಾವಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತ ಓದುತ್ತ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಲೇಖ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೀಗಳೆಯದೇ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾ ಮರೆಯದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಲೇಖಕರು, ಅಡೆತಡೆ ಒಡ್ಡಿದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಾಳಜಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಒಂದೀಟೆ ಈಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದಲ್ಲಿ, ಅಗಾಧವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದು.</p>.<p><strong>ಕಾಡಿನೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ</strong></p><p><strong>ಲೇ:</strong> ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ಬಿ</p><p><strong>ಪ್ರ:</strong> ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶನ</p><p><strong>ಸಂ:</strong> 9019190502</p><p><strong>ಕಾಡಿನ ಗೆಳೆಯರ ಕಾಡುವ ಕಥೆಗಳು</strong></p><p><strong>ಲೇ:</strong> ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ಬಿ</p><p><strong>ಪ್ರ:</strong> ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶನ</p><p><strong>ಸಂ</strong>: 9019190502</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>