‘ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕಂಡ ಬಸವಣ್ಣ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಶಹಾಪುರ: 'ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕರಿಗಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಎಸ್ಎಂಸಿ ಜೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಗರ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ಮಹಾಶೈವ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕರಿಗಾರ ರಚಿಸಿದ 'ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕಂಡ ಬಸವಣ್ಣ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಣ್ಣ ಆನೆಗುಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕರಿಗಾರರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ಅವರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಸಮೂಹ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಬಾನ ಎಸ್., ಪತ್ರಕರ್ತ ನಾರಾಯಣಚಾರ್ಯ ಸಗರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಶಿಣ್ಣೂರ, ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-30-1706609689