‘ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು ಅಗತ್ಯ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಹನಸೋಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಹಾಗೂ ಆಯಾಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಅವರ 'ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಕಥನ ಪುಸ್ತಕಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಂದ ಒಡೆಯರ್ ದೊರೆಗಳವರೆಗೆ, ಪುರಾಣದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಜಲ ವಿವಾದದ ವರೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದೊಂದು ಆಕರ ಗ್ರಂಥ. ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಬಳಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಸತೀಶ್ ಜವರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಡಾ.ಬಿ. ಸುಜಯಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುರುಗಲವಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಸಾಹಿತಿ ಸಾ.ವೆ.ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಮನೋಹರ್, ಕೊತ್ತತ್ತಿ ರಾಜು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಶಂಕರ್ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ದಸಾಪ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಪ್ರೊ. ಬೋರೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ, ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಮಹದೇವ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಸಿ. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಮಂಜುಳಾ ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಬೆಳಗೊಳ ಬಸವಯ್ಯ, ಶೀಲಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.