ಪ್ರೀತಿ - ಮೈತ್ರಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ

ಸುಜಾತಾ ಚಲವಾದಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ' ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಪ್ರಬಂಧಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವರ ನೋವು, ನಲಿವು, ಹಸಿವು, ಬಡತನ, ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ನಿವಾರಣೆ, ಪ್ರೀತಿ-ಮೈತ್ರಿಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲದ ಒಡನಾಟದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಘು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪ, ಉಗುರು ಬಣ್ಣ, ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ನಾನೂ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ಕುರಿತಾದ ನೆನಪುಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿ, ಡೊಕಾರಿ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ, ವೇಷತೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಜಾಲ, ಕಾಗೆಯೊಂದಗುಳ ಕಂಡರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಡನಾಟದ ಕುರಿತಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಕಂಡಕ್ಟರನ ಪಜೀತಿ ಪ್ರಬಂಧವು ನಗು ಉಕ್ಕಿಸಿದರೆ, 'ಅವಾಂತರ', 'ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾನೆ' ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಕಲನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಲೇಖಕಿಯ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷರರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಲೇಖನದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಥೆ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನೀತಿ ಪಾಠದಂತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಓದುಗನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಸೊಡಗು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>