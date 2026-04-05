‘ಕವಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಸುರಪುರ: 'ಸಗರನಾಡಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಶೂರತನ ಇದೆ. ಕವಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅನ್ನದಾತನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕವಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಗರನಾಡು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಾದ್ಯಾಪುರ ಅವರ 'ಜನರಲ್ ಬೋಗಿ' ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಲೇಖಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ, ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಕವಿ, ಲೇಖಕ ಕಾಲಮಾನದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬರಹ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತ ಸಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದಾಗಿದೆ. ಕವಿಯಾದವನು ಕನಸುಗಾರನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿತೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಡ್ಲೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಗರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕವನ, ಪ್ರಬಂಧ, ಕಾದಂಬರಿ ಸೇರಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ಉದಯನ್ಮೋಖ ಬರಹಗಾರರು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇಸಾಯಿ ಬೂದೂರು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಲಭೀಮರಾಯ ದೇಸಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಲವಾದಿ, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸವ ಯಾಳವಾರ, ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕ ಶರಣಪ್ಪ ಬಾದ್ಯಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಗರನಾಡು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಗಡಿ ಕನ್ನೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿರಿಯಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಮನೋಹರ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>