ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನಿಸುವಷ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮಾತಿನ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತ ಜನರ ನಡುವೆ, ಅಬ್ಬರದ ಮಾತಿನ ಮೊನೆಯಿಂದ ತಿವಿಯುತ್ತಲೇ ಬರುವ ಜನರ ನಡುವೆ; ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕಲಕುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಪಿಸುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬಂತಿದ್ದ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು-ಕಥೆಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡು ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ‘ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್’ಗೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ‘Politics and Fiction in the 1930s- Studies in Christopher Isherwood and Edward Upward’(1960) ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರಬಂಧದ ಆಂಶಿಕ ಭಾಗವೂ ಇರುವುದು ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.