ಚರಿತ್ರೆ, ಪುರಾಣದ ಮರುಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ

ತುಮಕೂರು: ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಸದಾ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ ಅವುಗಳ ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ 'ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು' ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಪಯಣ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಳು' ಎಂಬ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವರ್ತಮಾನದ ವಿವೇಕದೊಂದಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣವನ್ನು ಮರು ಶೋಧಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗಿಂತ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಕ್ತಾರರು ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಗಳು ನೈಜ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಜಾತಿವಾದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನೈಜ ಇತಿಹಾಸವಾಗದೆ ಹುಸಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ಹುಸಿ ಸಂಕಥನವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಾದರೂ, ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳು ನೀಡುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಆಶಯ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಚಿನ್ ಕುಂದಾಪುರ 'ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ವಸ್ತುಗಳ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ವಹಣೆ', ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾಬ್ ದಿನ್ನಿ 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ– ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪಯಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ', ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕದಿರೇಹಳ್ಳಿ 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಾಣ ವಸ್ತುವಿನ ಪುನರ್ ಪಯಣದ ಸ್ವರೂಪ', ನಾಗಭೂಷಣ ಬಗ್ಗನಡು 'ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜನ ಪುರಾಣಗಳ ಪಯಣ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿಯರಾದ ಬಾ.ಹ.ರಮಾಕುಮಾರಿ, ಅನಸೂಯ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ವಿ.ವಿ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಮೋಹನ್, ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ದೊರೈರಾಜ್, ಹರಿಕಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣದಾಸ್, ವಿ.ವಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ, ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಗೋವಿಂದಯ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>