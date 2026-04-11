ಪುಸ್ತಕ ಎಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಭೀತಿ: ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್‌

ವಿಜಯಪುರ: ಪುಸ್ತಕ ಎಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಭೀತಿ, ಭಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಜುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ವಿಜಯಪುರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ದಲಿತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ದರ್ಬಾರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ'ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುತ್ವ ವೈಚಾರಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಸಿವುಂಡವನು, ಅಪಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದವನು ಅರಮನೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಚರಿತ್ರೆ ತಿರುಚುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ಬರಹಗಾರರ ಬದ್ಧತೆ, ಧ್ವನಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿವೆ. ಬೇಡವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಓದುಗರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬದುಕು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. 'ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನನಗೆ ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ, ಸಂಕಟವಾದಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ.ಜಾನಕಿ, ಮುಂಬೈನ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆ.ವಿ.ಪವಾರ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದ ಆಯೋಜಕ ಬಸವರಾಜ ಸೂಳಿಬಾವಿ, ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಸಿಂಪೀರ ವಾಲಿಕಾರ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಆರತಿ ಶಹಾಪುರ, ಸುರೇಶ ಗೆಜ್ಜಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಉಪ್ಪಿನ, ಅನಿಲ ಹೊಸಮನಿ, ಸುರೇಶ ಬಿಜಾಪುರ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸಾಲಗಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ಅರುಣಕುಮಾರ ಇಂಗಳೆ, ಸುಭಾಷ್ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಲವಾದಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವರಚಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿವಿ ಕುಲಸಚಿವ ಸೋಮಲಿಂಗ ಗೆಣ್ಣೂರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>