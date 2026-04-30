‘ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿ, ಕೃತಿ ರಚಿಸಿರುವುದೂ ಸಾಧನೆ’

ವಿಜಯಪುರ: 'ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿ ಇಂದು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿ ರಚಿಸಿ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ' ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ವಿ.ಡಿ. ಐಹೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ.ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕನ್ನೂರಕರ ವಿರಚಿತ 'ಆಧುನಿಕ ಶಾಕುಂತಲೆ' ಹಾಗೂ 'ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತು' ಎಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈಗ ಅನೇಕ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನೂರಕರ ಅವರು ಅಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿದವರು, ಇಂದು ಅದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಸಾಧನೆಗೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅವರ 'ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತು' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಉಪದೇಶದ ಮಾತುಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬೇಕು. 'ಆಧುನಿಕ ಶಾಕುಂತಲೆ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಲೇಖಕ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜೀವನಾನುಭವದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಆಪದ್ಭಾಂದವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಹಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್.ಮದಭಾವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿ.ಆರ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ದಾಬಡೆ ಎಚ್.ಜಿ., ದಾಬಡೆ ಎಸ್.ಜಿ, ಚೇತನ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎಸ್.ಎನ್.ಶಿವಣಗಿ, ಎಂ.ಜಿ.ಯಾದವಾಡ, ಜೆ.ಎಸ್.ಮೋಟಗಿ, ಆನಂದ ಗೊಡಸೆ, ಐ.ಎಸ್.ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>