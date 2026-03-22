ಮೊದಲ ಓದು | ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟುವ ಭಾಷೆ

ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಆದ ಬಗೆಯನ್ನು ಲೇಖಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ 'ಮಾತಿನ ಮೊದಲು' ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈಗ ಉದ್ರೇಕಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೂ ನಂಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ 'ಅಳವು ಅರಿಯದ ಭಾಷೆ' ವಚನದ ಒಂದು ಸಾಲು ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮೀಮಾಂಸೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಭಾಷೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃತಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವನ್ನ 'ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯನೇ', 'ಕಲೇತಿಹಾಸದ ಚಿತ್ರಸಂಪುಟ', 'ಶಬ್ದಕ್ರೀಡೆಯ ರೀತಿ–ರಿವಾಜು', 'ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ದಿಗ್ವಿಜಯ', 'ರಾಜಕೀಯ ಮುಕ್ತವೆಂಬ ಅನೂಹ್ಯದ ಊಹೆ', 'ಭಾವವಿಜ್ಞಾನ' ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕೃತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದು. ಸರಸ್ವತಿ 'ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ', ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ 'ನೋಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಸರಳವಾದ ಮಾತಲ್ಲ', 'ಎನ್.ಎ.ಎಂ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 'ಕೇಡಿನ ಭಾಷೆಯೇ ಆಡು ಭಾಷೆಯಾದಾಗ...', ಟಿ.ಎಸ್. ಸತ್ಯನಾಥ್ 'ಪರಿಧಿ ನೋಟದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸ', ಎ. ನಾರಾಯಣ 'ಕರಾವಳಿಯ ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ', ರಘುನಂದನ 'ಓಜೆಯಿಲ್ಲದ ನಾಡು', ಐವನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲೋಬೋ 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ದಾರಿಗೆ ಹೊರಳಬೇಕು', ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ 'ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಅನರ್ಥವಾದಳಾಗಕೂಡದು' ಎಂಬ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವವಿವರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ಲೇಖಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹತ್ತಿರದ ದೊಡ್ಡ ಊರು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ನಗರವನ್ನೇ ಸೇರಿದ ನಂತರವೂ 'ಮುಸ್ಲಿಂ' ಎಂಬ ಗುರುತು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತೇ ಹೊರತು, ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡುವಂತ ಅನುಭವಗಳೇ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ...' ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 'ಅನ್ಯಮತೀಯ' ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಡಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಆಶಯದಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಳವು ಅರಿಯದ ಭಾಷೆ </p><p>ಲೇ: ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ</p><p> ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕಾಂತಾವರ </p><p>ಮೊ: 9901863961 </p><p>ಪುಟ: 352 ₹: 600</p>