ಮೊದಲ ಓದು: ಕಾಳಮಾವನ ಹಳೆಯಕಟ್ಟೆ, ಹೊಸಚರ್ಚೆ

<p>'ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ' ನಂತರ 'ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ'ಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಕಟ್ಟೆ ಪುರಾಣ' ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಓದುಗ ಬಳಗವಿತ್ತು.ಕಾಳ, ಜುಮ್ಮಿ, ಉಗ್ರಿ, ವಾಟಿಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿ ಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನೇ ಲೇಖಕ ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ-ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.ಕಾಳ ಮಾವ ಈ ಅಂಕಣದ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ.ಊರಿನ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಅವನ ಚರ್ಚೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರು-ತಿತ್ತು. ವಿಡಂಬನೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದ 'ಈ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಭಾಷೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ-ರೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.ಅಂಕಣ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಅವು ಇಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೇ ಈ ಕೃತಿಯ ಆಧಾರ.</p><p>ಕಾಳ ಮಾವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಜುಮ್ಮಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಉಭಯ-ಕುಶಲೋಪರಿಯ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಪುರಾಣದ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂಬೈಯಂತಹ ನಗರಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಹರಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜುಮ್ಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳ ಮಾವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗ-ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು, 'ಅಂತೂ ಬಡಬಗ್ಗರ ಸರಕಾರವೇ ಸಾಕ್ತ ಅದೆ ಅನ್ನು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಂಭಾಷಣಾತ್ಮಕ ಕಥನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಭಾಷೆ ಈ ಕೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡಿವೆ.</p><p><strong>ಕಾಳಮಾವನ ಕಡೇ ದಿನಗಳು</strong></p><p>ಲೇ:ಬಿ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ</p><p>ಪ್ರ: ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬುಕ್ ಗ್ಯಾಲರಿ</p>