ಮೊದಲ ಓದು: ಹಲವರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕಥೆಗಳು

<p>ಲೇಖಕರ ಮೊದಲ ಕಥಾಸಂಕಲನವಾದ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಕಥೆಗಳಿವೆ.ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕಲನದ ಕಥೆಗಳು ಹಲವು ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ತಣ್ಣನೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು, ಒಡಲಾಳದ ಹಸಿವನ್ನು, ಬದುಕಿನ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾ ರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p>'ಮಿಡಿನಾಗರಗಳ ನಡುವೆ' ಕಥೆ ತನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದುರಂತ ಕಥೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಇದರ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕು-ದೆಸೆಯಿಲ್ಲದ ಅನಾಥ ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ನಡೆಸುವ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾನವನೊಳಗಿನ ಅಮಾನವೀಯ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.ಮಲ್ಲ ಶೋಷಿತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.</p><p>'ಕತ್ತಲ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಸು' ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 'ಎದೆಭಾವ' ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಹೆಸರಿನ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಶರಣ್ಯ ಕಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಕಣ್ಣುಕಾಣದ ಸರೋಜ, ವಿಕಾರದೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಪ್ಪಿ, ದಿಕ್ಕುದೆಸೆಯಿಲ್ಲದ ಅಮಾಯಕ ಮಲ್ಲ, ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಜೀತದಾಳು ನಿಂಗ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಕಥಾಸಂಕಲನವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ಈ ಸಂಕಲನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಮಿಡಿನಾಗರಗಳ ನಡುವೆ</strong></p><p><strong>ಲೇಖಕ:</strong> ನಟರಾಜ್ ತಲಘಟ್ಟಪುರ </p><p><strong>ಪ್ರಕಾಶನ: </strong>ವರ್ಷನಿಧಿ</p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ</strong>: 9945860987</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>