ಸೂರಿಕುಮೇರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ... ಯಕ್ಷಕೌಶಿಕನ ಅಜರಾಮರ ಪಯಣ

<p>ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ‘ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ’, ‘ಯಕ್ಷಕೌಶಿಕ’, ‘ಸಮಗ್ರ ಕಲಾವಿದ’ ಮೊದಲಾದ ಹತ್ತಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ದಶಾವತಾರಿ ಸೂರಿಕುಮೇರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು (1938–2026) ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಸೌಂದರ್ಯ, ರಂಗವೈಭವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶೈಲಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಿತ್ತು ಎನ್ನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಟಶೇಖರ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲಾಜೀವನ, ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಕಲೆಗೆ ತಂದ ಗೌರವಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಪದವು ಬಳಿಯ ಕುಕ್ಕೆಮನೆ ಕಿನಿಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಬಡತನವೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಡತನದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಹಿರಿಯರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸುತ್ತಲಿನ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಿದ ಅವರು, ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ‘ಬಯಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ’ದಲ್ಲೇ ಕಲಿತವರು. ಮನೆಕೆಲಸದ ಸಹಾಯಕ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಣಿ, ತೋಟದ ಕಾರ್ಮಿಕ–ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನೇ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಲ.</p>.<p>ಒಂದಾಣೆ, ಎರಡಾಣೆಯ ದಿನಸಂಬಳದಿಂದ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕಲಾವಿದ, ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥೆಯಂತೆಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ ಜೀವನ. ಬದುಕಿನ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಛಲದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏರಿದ ಅವರ ಪಯಣ ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗ್ಯವೂ, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾನು 1968ರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಂಗದ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ, ಸಹಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಇದ್ದವನಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ; ಅವರ ಕಲಾ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಜೀವನದ ಪಾತ್ರ ಅಸಾಧಾರಣ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕುರಿಯ ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು. ಕೊಚ್ಚಿ ಪರಮಶಿವಂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ದೊರಕಿತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಕೋಳ್ಯೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ಮೊದಲಾದವರು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.</p>.<p>ಕುರಿಯ ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದವರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು. ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಂದಗಾಣಿಸಲು ಇತರ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ. ನಂತರ ಗುರುವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕಲೆಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು.</p>.<p>ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ಮೂಲ್ಕಿ ಮೇಳ’ ಮತ್ತು ‘ಇರಾ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳ’ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಅವರು, ನಂತರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇಳ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಕೋಡಂಗಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ರಂಗಪ್ರವೇಶ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದರು. ಸುಮಾರು 71 ವರ್ಷಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಂಗಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಅವರದ್ದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ವಿರಳ.</p>.<p>ಆಂಗಿಕ, ಆಹಾರ್ಯ, ವಾಚಿಕ, ಸಾತ್ವಿಕ–ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಭಿನಯಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದವರು. ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾದರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೇಣಿ, ಮಲ್ಪೆ ರಾಮದಾಸ ಸಾಮಗರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.</p>.<p>ಚೊಕ್ಕದಾದ, ತುಂಬಾ ನಿರಾಯಾಸ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಸುಬೀಸಿನ ಕುಣಿತ, ರಂಗಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾತುರ್ಯ ಅವರದು. ಅಳಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈಗಳ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ <br />ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಜವೇಷ ಮಾಡಿ ಧೀಂಗಿಣದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜವೈಭವ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಾಸ, ಉದಾಸೀನ, ಗಡಿಬಿಡಿ, ಬೇಸರ ಈ ಪದಗಳು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸಾಹವೇ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೇ ಸುಟ್ಟುಹೋದರೂ, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಹಲುಬುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪದ. </p>.<p>ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೌರವ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಪಾತ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಅರಿಯಲು ರನ್ನನ ‘ಗದಾಯುದ್ಧ’ವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಪುರಾಣಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರ ಭಾಷಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೌಢವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಋಷಿವೇಷದಿಂದ ಬಣ್ಣದ ವೇಷದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಟ್ಟಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರುಞ . ಮೇಳದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರಸಂಗದ ಸಂಕಷ್ಟ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಆಪತ್ತನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ.</p>.<p>ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ, ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂಪಾಜೆ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿವೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಕುಣಿದ ಅವರು, ಕಲಾರಸಿಕರನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ರಸಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಮೀಯಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ. ಅವರ ವೇಷದಂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಔನ್ನತ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ನಿತ್ಯಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವವರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>