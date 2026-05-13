‘ರಮಾನಂದರದು ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ’

ಅಂಕೋಲಾ: 'ನಾಡು ಕಂಡ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗಲುವಿಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಂದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕರ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಮೋಹನ ಹಬ್ಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಬಹು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ ಅಂದಿನ ವಿಧೆಯತರಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಿರಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್. ವಿ.ನಾಯಕ, ಅರ್ಚನಾ ರಮಾನಂದ, ಲೇಖಕ ಮಹಾಂತೇಶ ರೇವಡಿ, ಲೇಖಕಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ನಾಯಕ, ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಶೀಲ ಆಗೇರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ ನಾಯಕ ಹೊಸ್ಕೇರಿ, ಪ್ರಭಾ ಹಬ್ಬು, ಲಲಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>