‘ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಂತಿದೆ’

<p>ಅಂಕೋಲಾ: ಯಕ್ಷಗಾನವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರು ತಿಂಗಳಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಊರ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಟುಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವೀರ ಬರ್ಬರಿಕ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹರಿಹರ ಹರಿಕಂತ್ರ, ಊರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಊರ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯಾವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ ನಾಯಕ, ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಕ, ರಮಾನಂದ ಗುಂಡಬಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಗಿಳಗೋಡ, ಮಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್, ತ್ರಿಯಂಬಕ ಬಾಂದೇಕರ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್, ರಾಜು ನಾಯ್ಕ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಹರಿಕಾಂತ, ವಿನಯ ಪಟಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-20-1963511705</p>