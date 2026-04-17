ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಗೆ ನೃತ್ಯ ನಮನ

ಪೆರೇಸಂದ್ರ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆರೇಸಂದ್ರದ ಶಾಂತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ನೃತ್ಯ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾವಪೂರ್ಣ ನೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಕೋಡಿ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಏಳು ದಶಕಗಳ ತಮ್ಮ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶದ ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಎನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಗಾಯನ ಕಲೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಶಾ 20 ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 850ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನವೀನ್ ಸೈಮನ್, ಆಯುಷ ಭಟ್, ಗೋಪಿನಾಥ್, ಪ್ರೊ. ಡಯಾನ, ಪ್ರೊ. ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>