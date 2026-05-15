‘ಕಲಾವಿದರ ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಕಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ’

ಹೆಬ್ರಿ: 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಊರಿಗೂ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಯಳಗೋಳಿ ರವೀಂದ್ರ ಪುರೋಹಿತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೂಡ ಕೆರೆಬೆಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಪುರ ಯಳಗೋಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ ಯಕ್ಷಚೇತನ ಕಲಾರಂಗದ ಯಳಗೋಳಿ ರವೀಂದ್ರ ಪುರೋಹಿತ್ ಹೆಬ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರೈ ನಿರ್ಚಾಲು, 'ಯಳಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಯಕ್ಷಗಾನವೇ ನಮಗೆ ಜೀವನ. ಗೌರವದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳವು ನಮ್ಮಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದರು. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈಲೂರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಕಳ್ತೂರು ವಿಜಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸತನ ತರುವ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವವು ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುಜರಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಳಗೋಳಿ, ಮುಖಂಡ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಸಮ್ಮಕಾನು, ಆಶಾ ರವೀಂದ್ರ ಪುರೋಹಿತ್, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಹೆಬ್ರಿ ಟಿ.ಜಿ.ಆಚಾರ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಫೆಕ್ಟರ್ ಸಾಂತ್ಯಾರು ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈಲೂರು, ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಯಳಗೋಳಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಚಾರ್ಯ ಯಳಗೋಳಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರೇಮ ಎಂ ವರಂಗ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂಡ ಕೆರೆಬೆಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ, ಗ್ರಾಮ ಮೋಕ್ತೇಸರ ಪ್ರಕಾಶ ಆಚಾರ್ಯ ಯಳಗೋಳಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳವಾರು ಬಾಳ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ವೀರ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡ' ಕಥಾನಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಹರಿದಾಸ ಹೆಬ್ರಿ ಟಿ.ಜಿ. ಆಚಾರ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕ ರವೀಂದ್ರ ಪುರೋಹಿತ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>