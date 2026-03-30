ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯ್ಯ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ

ಹೆಬ್ರಿ: ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಕಲಾವಿದ ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ವೇಷದ ವೈಭವ, ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯ್ಯ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಕಲಾಬದ್ಧತೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ' ಎಂದರು.

ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಾರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ರಾಮಧಾಮದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯ ಪುರೋಹಿತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬ ಅವರ ಕೃತಿ 'ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಭರತಾಗಮನ' ಪ್ರಸಂಗದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಡೆಯಿತು. ಯಕ್ಷ ಕವಿ ಚಾರ ಪ್ರದೀಪ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ ಹರಿಹರಪುರ, ಚೆಂಡೆ– ಮದ್ದಲೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಣೈ ಶಿವಪುರ, ವಿನೀತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಡ್ತಲ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಕೈಕೆಯಾಗಿ ಸತೀಶ ಬೇಳೆಂಜೆ, ಮಂಥರೆಯಾಗಿ ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ, ಭರತನಾಗಿ ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಳಗೋಡು, ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಚಾರ ಪ್ರದೀಪ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಕೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ