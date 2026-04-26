ಯಕ್ಷಗಾನ: ಪಡುವಲ ದೃಶ್ಯ, ಮೂಡಲ ಶ್ರವ್ಯ

<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ‘ಮೂಡಲಪಾಯ’, ಕರಾವಳಿ–ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ‘ಪಡುವಲಪಾಯ’ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ‘ಬಯಲಾಟ’ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಂದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನವೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರೂಪವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಗೀತ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಂಗಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಶನಿಕಥೆ’. ಇದು ಪಡುವಲಪಾಯದ ರಂಗತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮೂಡಲಪಾಯದ ಶ್ರವ್ಯ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪರಂಪರೆಯೊಳಗಿನ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರಿನ ಎಚ್.ಎಂ.ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಶೈಲಿಗೆ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಲ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಶನಿಕಥೆಯ ಶ್ರವ್ಯ ರೂಪವು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ತಬಲಾ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವತರ ಗಾಯನವು ಇಲ್ಲಿ ‘ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನ’ವಾಗಿದೆ. ಪಡುವಲಪಾಯದ ಚಂಡೆ–ಮದ್ದಲೆಯ ಗರ್ಜನೆಯ ಬದಲು, ಮೃದುವಾದ ನಾದ ಮತ್ತು ರಾಗಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದ ಈ ಮೃದುತ್ವವೇ ಕಥೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡುವಲಪಾಯದ ವೇಷಭೂಷಣ, ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಸೊಗಡಿನ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಶನಿಕಥೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ‘ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿ’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಶೈಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ಸೊರಬ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ನಂಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿಕಥೆಯು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ; ಅದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ‘ಹರಕೆ’ ಮತ್ತು ‘ಸೇವೆ’ ಆಧಾರಿತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬದವರು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಶನಿ ಪ್ರವೇಶವಾದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿವರೆಗೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಶನಿಕಥೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನೃತ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದೀಯ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವಯಂ ರೂಪಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ನೋವು, ಶನಿದೇವನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದ ದರ್ಶನ–ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಶನಿಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಶರಣಾಗುವ ರಾಜನ ಕಥೆ, ‘ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ, ತಪ್ಪಿಗೆ ದಂಡನೆ’ ಎಂಬ ಶನಿದೇವನ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವಿದ್ದರೂ, ಶನಿಕಥೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ತಿರುಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಜಾನಪದ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಿರಕೋಡು ಕೆ.ಬಿ. ಸರ್ಕಲ್ನ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಮೇಳಗಳು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಶನಿಕಥೆಯು ಕೇವಲ ಕಲೆಯಲ್ಲ–ಅದು ಭಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕಲೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. </p>