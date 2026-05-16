ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋಧಿಸುವ ಯಕ್ಷಗಾನ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಕಾಸರಗೋಡು: 'ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು. ಯಕ್ಷಗಾನವೂ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಎಡನೀರು ಮಠಾಧೀಶ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಭಾಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನವು ವೇದ, ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ನಡೆದು ಬಂದ ರೀತಿ, ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇರುವೈಲು ಕೃಷ್ಣದಾಸ ತಂತ್ರಿ, ಯೋಗೀಶ ಅಡಿಗ, ವಿನಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜ್ಞಾನಿ ಶ್ಯಾನುಭೋಗ್, ಪ್ರೊ.ಎ. ಶ್ರೀನಾಥ್, ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಜೆ, ಹರಿದಾಸ ಜಯಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಜಾರಾಮ ರಾವ್ ಮೀಯಪದವು ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>