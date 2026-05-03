ವೈಶಾಖ ನಟನಂ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಇಲ್ಲಿನ ಬೇಕಲ್ ಗೋಕುಲಂ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 'ವೈಶಾಖ ನಟನಂ' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿದುಷಿ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು.</p>.<p>ಗೋಶಾಲೆಯ ನೂತನ 'ಧೇನು ಮಂಟಪ' ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಡನೀರು ಮಠಾಧೀಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾನವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋವು ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾನಾರ್ಚನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಜೋಡಿ ನಿರುಪಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ 'ಭಾವತರಂಗ' ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಡ್ರಮ್ ವಾದಕ ಶಿವಮಣಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಮುದ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ವೈಶಾಖ ನಟನಂನಲ್ಲಿ ಧೇನು ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-29-729942047