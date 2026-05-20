ಜನರ ರಂಜಿಸಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ

<p>ಮೈಸೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಶೈಲಿಯ ಹನುಮಗಿರಿ ಕೋದಂಡರಾಮ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಕಲಾವಿದರು ನಗರದ ಎರಡು ಕಡೆ ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 5 ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದವು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ (ಕವಿ– ಕಡಂದಲೆ ರಾಮರಾಯರು), ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ (ಕವಿ– ಮಧುಕುಮಾರ ಬೋಳಾರ) ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ರಾತ್ರಿ (ಕವಿ– ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ) ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟರ ಭವನದಲ್ಲಿ ದಮಯಂತಿ ಪುನಸ್ವಯಂವರ (ಕವಿ– ಧ್ವಜಪುರದ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ (ಕವಿ– ಅಗರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತ) ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಚೆಂಡೆ– ಮದ್ದಳೆಯ ಧ್ವನಿ, ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ಮಯ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರ ಭಾಗವತಿಕೆಯ ಹಾಡುಗಳು, ಕಲಾವಿದರ ಕುಣಿತ– ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ದೀಪ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೀಪ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬಂಟರ ಸಂಘ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕೆ.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-39-735789313</p>