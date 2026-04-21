ರಾಗ ಮಯೂರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ: ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಾಳೆಯಿಂದ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ರಾಗ ಮಯೂರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಹಾಗೂ 22ರಂದು ಅಗ್ರಹಾರದ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿದುಷಿ ಪ್ರೀತಿಕಲಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. 7ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ ದೇವರನಾಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.30ರವರೆಗೆ 11 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃತಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ 6.30ರವರೆಗೆ 4ರಿಂದ 7ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಪಲ್ಲವ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ನಾಮ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಡಿಯೊ, ಮೂಲ ಆಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 94491 81003 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಗ ಮಯೂರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಕಿತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>