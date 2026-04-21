ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ 'ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ' ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 'ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ'ಯ 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ' ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಸಭಿಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿದುಷಿ ಕೆ.ಆರ್. ಗುಣವತಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯೆಯರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು 90ರ ದಶಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜಾಗತೀಕರಣ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ನವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸದಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಲ ಉತ್ತೇಜನ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಅವರು ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ'ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಭಡ್ತಿಯವರು ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮುಂತಾದ ಕಲೆಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರು ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಸುಧೀಂದ್ರ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಡಾ.ಪದ್ಮಿನಿ.ಎಲ್.ಓಕ್, ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಸಿ ಸುಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್. ಅಯ್ಯರ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಹರೀಶ್ ರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಟಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.