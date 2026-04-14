ಕಲೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ: ಬನ್ನಂಜೆ

ಶಿರಸಿ: 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೇವರ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರು ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗೆಜ್ಜೆ ತಂಡದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಳಹದಿಯಾದ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಹಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಶಿರ ಸುವರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಧರ ಭಾಗವತ ಹಣಗಾರ, ಗಜಾನನ ಭಾಗವತ ತುಳಗೇರಿ, ಹಿರಿಯ ಮದ್ದಲೆಗಾರರಾದ ಕಂಚೀಮನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಕೆ.ಹೆಗಡೆ ಗೊಳಿಕೊಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಯಕ್ಷಗೆಜ್ಜೆಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಗೊಳಿಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸಭಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಹಣಗಾರ, ಗಜಾನನ ಭಟ್ ತುಳಗೇರಿ, ಶಂಕರ ಭಾಗವತ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ ಹೆಗಡೆ ಬಾಳೆಹದ್ದ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>