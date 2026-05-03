ಕಂಸವಧೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಶಿರ್ವ: ಮುಂಬೈಯ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಂಟಕಲ್ಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೆಶ್ವರಿ ದೇವಳದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ‘ಕಂಸ ದಿಗ್ವಿಜಯ– ಕಂಸ ವಧೆ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಕಂಸ ದಿಗ್ವಿಜಯ’ದಲ್ಲಿ ಕಂಸನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆವುಡೆ, ನಾರದನಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಕೆ. ನಾಯಕ್ ಕೌಡೂರು, ಮಾಗಧನಾಗಿ ರಘುನಾಥ್ ನಾಯಕ್, ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಶ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅರುಣ ನಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಂಸ ವಧೆ’ಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರನಾಗಿ ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಕಾಡುಹೊಳೆ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಪೆಲತ್ತೂರು, ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯಕ್, ರಜಕನಾಗಿ ಟಿ.ವಿ.ಶೆಣೈ, ಕಂಸನಾಗಿ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ನಿಟ್ಟೂರು, ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಎಲ್ಲಾಪುರ, ಚೆಂಡೆ ವಾದನಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಕೋಟ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-28-2012899742</p>