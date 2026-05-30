ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಅನುಸರಣೆ ಅಗತ್ಯ

ಉಜಿರೆ: ಯಕ್ಷಗಾನವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಿತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಡನೀರು ಮಠದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದ ವಸಂತಗೌಡ ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೇಳದ ಯಜಮಾನ ಡಿ. ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮೇಳದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೇಳ ಬೆಳೆದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಕಲಾವಿದರ ನಿಷ್ಠೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಸಂತಗೌಡ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕಲಾಸೇವೆ, ಸಾಧನೆ ಅಪೂರ್ವವಾದುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್, ಉದ್ಯಮಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಸಂತಗೌಡ ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವತಿಯಿಂದ, ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವಸಂತಗೌಡ ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾಗವತ ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮ ಹೊಳ್ಳ, ನಿಡ್ಲೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್, ಉಷಾ ಶ್ರೀಧರ ಭಂಡಾರಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ ಭಟ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಪ್ರಬಂಧಕ ಗಿರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>