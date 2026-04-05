ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣೇ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದರೆ; ಧಗಧಗಿಸುವ ಕುಂಡದೊಳಗೆ ಗಂಡು ಉಳಿದಾನೇ?

ಬಹುಶಃ ಸಂಸಾರ ಸುಖದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಭರ್ತೃಹರಿ ಬೆಂದಷ್ಟು ಮತ್ತಿನ್ನಾರೂ ಬೆಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬಯಸೀ ಬಯಸಿ ಬಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದು... ಹೀಗೆ ಆತ ಏಳೇಳುಬಾರಿ ಶೃಂಗಾರ-ವಿರಹದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಆಡಿದ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿ. ಕಾಮಕ್ಕೊಂದು 'ಅಗತ್ಯ'ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವನು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಊಟ, ನಿದ್ದೆಗಳಂತೆ ಮೈಥುನವೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ(ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ)ನ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವನು ಭರ್ತೃಹರಿಯೇ! ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದೂ ಅಪರಾಧ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ತನ್ನ ಕಾಮವಾಂಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇ ಪಾಪಚಿಂತನೆ ಎಂಬ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕವಿಪುಂಗವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ–ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅಶನ-ವಶನಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಮೈಥುನವನ್ನೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವನು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಕಾಮವನ್ನು ಸಮಾಜ ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾಚೀನದಿಂದಲೂ ಕಾಮಕ್ಕೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಬಂದವರು ಕವಿಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಕವಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮವೆಂಬುದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಂತೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಶುಷ್ಕ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಭಾವಪೂರಿತ ಮನಸುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗವೆನ್ನುವುದು ಎರಡು ದೇಹಗಳಿಗೆ, ಎರಡಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಶೃಂಗಾರವೆಂಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆರಾಧನೆ ಎನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ದೇವದೇಗುಲಗಳ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗಳ ಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನಗ್ನ ಸುಂದರಿಯರ ದೇಹಸಿರಿಯು ಭಿಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರದರ್ಶಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಭೋಗಾಸನಗಳ ಭಂಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕುಸುರಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಂದರಿಯ ಬೆತ್ತಲ ಭಗ ಕಲೆಗಳಲ್ಲರಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ಅಧಿದೇವತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಶೃಂಗಾರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡೀತು? ಶೃಂಗಾರವೆಂದರೆ ಬರಿಯ ದೈಹಿಕ ಕಾಮುಕತೆ ಹೇಗಾದೀತು? ಅದು ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೆಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಜತೆಗಿನ ರಸಮಯ ಅನುಭವವೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಭೋಗಮಯ ಬದುಕಲ್ಲ, ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭೂತಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಣ್ಣೋಬ್ಬಳು ಕಾಮಪೂರಿತ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದಂತೆ. ಸತ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಮನಸಿಲ್ಲದೇ, ಕೇವಲ ದೇಹವನ್ನಷ್ಟೇ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾದೀತು. ನಿತ್ಯದ ಜೀವನ, ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಾದರೂ ಹೇಗಾದೀತು?. ಅದನ್ನೇ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಕವಿ ಭರ್ತೃಹರಿ...
ನಾಮೃತಮ್ ನ ವಿಷಮ್ ಕಿಂಚಿದೇಕಾಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನಿತಂಬಿನೀಮ್
ಸೇವಾಮೃತಲತಾ ರಕ್ತಾ ವಿರಕ್ತಾ ವಿಷವಲ್ಲರೀ ॥

ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ವಿಷಗಳೆಂಬ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಹೆಣ್ಣೆ ಎರಡೂ. ಆಕೆ ಒಲಿದರೆ ಅಮೃತ, ಮುನಿದರೆ ವಿಷ; ಭೌತಿಕ(ದೈಹಿಕ)ವಾಗಿಯೂ; ಆಂತರಂಗಿಕವಾಗಿಯೂ. ಎಂಥಾ ಸತ್ಯ! ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಇದನ್