ಸರಸ ಸಂಧಾನ: ತುಂಟ ಕವಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತುಂಬು ಜವ್ವನೆ & ವಿರಹಿಯ ಪಾರಮಾರ್ಥ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳು ಶೃಂಗಾರವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಸುರತವನ್ನೂ ಎಳೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಾರಸ್ವತ ಸಾಧನೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರತಿಯೋನ್ಮತ್ತ ವಿರಹಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಡಿಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಹಸ್ತರು. ಅಬ್ಬಾ, ಏನೇ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಳಿದಾಸ ಹಾಗೂ ಭೋಜರೆಂಬ ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆಂದರೆ ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾವ್ಯವೇ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ. 

ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಹರಟುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದೂ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾವ್ಯ- ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದೂ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾ, ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡುವುದೂ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಹೇಳೀಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಶುಕವಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಳಿದಾಸ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ಆಕೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಸ್ತುತಿಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಪೋಣಿಸಿದವನು.

ಹೀಗಿರುವಾಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೈಯ್ಯ ತುಂಬು ಜವ್ವನೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಕೇಸರಿಯ ಹೊಳಪಿನ ಧಿರಿಸು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತ, ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ತುಂಟ ಕವಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಣುಕಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬದೇ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ರಸಿಕ ಗೆಳೆಯರು? ಸರಿ ಆಶುಕವಿತ್ವದ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರು. ಓದಿ ನೋಡಿ, ಆಕೆಯ ಬಣ್ಣನೆಯನ್ನು,

ಇಯಂ ಸುಸ್ತನಿ ಮಸ್ತ ಕನಬ್ಯಸ್ತಕುಂಬಾ 

ಕುಸುಂಭಾರುಣಂ ಚಾರುವಾಸೋ ವಸನಾ॥

ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಕೋಕಸ್ಯ ಚೇತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಂ 

ಗೃಹೀತ್ವಾ ಘಟೇ ನ್ಯಸ್ಯ ಯಾತೀವ ಭಾತಿಡದ ಮಾರ್ದನಿಃ॥

ಈ ಕೆಂಪುಡುಗೆಯ, ಬುಗುರಿಯಂಥ ಎದೆಯ, ಬಟ್ಟಲು ಸ್ತನಗಳ ಹುಡುಗಿ ಹೊತ್ತ(ಘಟ) ಕೊಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಮನದ ಕನಸುಗಳನ್ನಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿನ ಘಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೂ ಘಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಯವ್ವನಭರಿತ ಯುವತಿ (ಶರೀರವೇ) ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಬಲ್ಲಂಥವಳು. ಅಂಥ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದರೆ, ಆಕೆಯ ಜವ್ವನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕುಚಗಳನ್ನು ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಆಕೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತ ಕೊಡವನ್ನು. 

ಎಂತಾ ಕಲ್ಪನೆ! ಹೌದಲ್ಲವೇ ಹಾಗೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಖನಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಡದೇ ಇದ್ದಾರು?

ಇನ್ನು, ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘಧೂತವನ್ನಂತೂ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯವೆನ್ನುವ ಬದುಲು ವಿರಹ ಕಾವ್ಯವೆಂದರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ.

ವಿರಹಿಗಳ ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟುವಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನ ಬದುಕಿನ ವಿರಹವೂ ಕಾರಣವಿದ್ದೀತೆ? ಉತ್ಕಟ ವಿರಹದಂಚಿನಲ್ಲೇ ಒಸರುವ ರಸಿಕತೆಯ ಸೆಲೆ ಯುವ ಮನಸುಗಳ ಹೊಸತೊಂದು ಝೇಂಕಾರವನ್ನೇ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ವಿರಹಿಗಳ ವೇದವಾಗಿ, ರಸಿಕರ ರಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮೇಘದೂತ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ