ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮಾತ್ರವೇ? ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ ಸಾಳ್ವಕವಿ

ಶೃಂಗಾರ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ರಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳೂ ಒಂದು ಗುಲುಗಂಜಿಯಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತ ತಂತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಕೈಬಿಚ್ಚಿ ಬಡಿಸಿ ಹೋದವರ ಪೈಕಿ ಸಾಳ್ವಕವಿ ಮೊದಲಿಗ. ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಸಾಳ್ವ ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ನೀಡಿದಂಥವು. ಆತ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನವರಸಗಳನ್ನೂ ಹದವಾಗಿ ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನಾದರೂ, ಶೃಂಗಾರ ರಸಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈತ ರಸಜ್ಞ. 'ರಸರತ್ನಾಕರ' ಒಂದೇ ಸಾಕು ಈತನ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಾರಲು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಅಧಿಕೃತ ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥ ಎಂದೇ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಶೃಂಗಾರದ ಬಗೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಳ್ವ. ಕೃತಿಯ 'ಪ್ರಪಂಚ ವಿವರಣಂ' ಎಂಬ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರರಸದ ಬಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭೋಗ ಶೃಂಗಾರ, ವಿಪ್ರಲಂಬ ಶೃಂಗಾರ ಎಂಬೆರಡೂ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಂತೆ. ಕೇವಲ ಸಂಭೋಗ ಶೃಂಗಾರ (ಸಂಗಾತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸದಾ ಇರುವುದು)ವೊಂದೇ ಆದರೆ ನಿತ್ಯದ ಭಕ್ಷಬೋಜ್ಯದಂತೆ; ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಪಥ್ಯದೂಟ(ವಿರಹ–ವಿಪ್ರಲಂಬ)ವೂ ಇದ್ದರೆ ನಾಲಗೆಯ ರುಚಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದಂತೆ ಎಂಬುದು ಅವನ ವಿವರಣೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೂಚ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಚ್ಯವಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾನೆ?

ಇವು ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ವಿಭಾವಗಳು. ಶೃಂಗಾರ ರಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ತರಗಳು. ಅನುಭವ, ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ 'ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವ'ವನ್ನೂ ಆತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಕಾ ಸೈಕಲಾಜಿಸ್ಟ್ನಂತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆತ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪರಿಣಾಮವನಂತಂ ವ್ಯವ

ಹರಿಸುವುದವಂವಸ್ಥೆ ನೆಗಳ್ದುವನಂತಂ

ಪರಿಭಾವಿಸುವೊಡೆ ರಸವಿ

ಸ್ತರಮಂ ವಿವರಿಸುವೆನೆಂಬನಾವನುಮೊಳನೇ॥

ಗಂಡಿನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆತನ ಗಂಡಸ್ತನದ ಸಂಕೇತವಾದರೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಎನ್ನುವ ಈ ಸಮಾಜದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಸಾಳ್ವ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ.. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆಯೇ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ, ಅನುಭವಿಸುವ ರಸಿಕ ಮನ, ತಾಳ್ಮೆ ಗಂಡಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

'ರಸರತ್ನಾಕರ' ಕೃತಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೇವಲ ರತಿ–ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲ; ಅವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುವ, ಮಾನವ–ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸುವ, ನಿಜವಾದ ಮಧುರ–ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅನುಭವಗಳಾಘಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಸಾಳ್ವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞನಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಕವಿ ಶೃಂಗಾರ ಕೇವಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಶೃಂಗಾರವೆಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು–ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ನಿಃಶಬ್ದ ಸಂವಾದ. ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಭಿಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಭಾಷೆಗಳು ಬೆಸೆದರಷ್ಟೇ ಆಂಗಿಕ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಸಾಲ್ವ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಾಂಗತ