ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ರಾಜನ ಮಗಳನ್ನೇ ಕದ್ದು ಸೇರಿದ ಕವಿಯ ನೆನಪು !

ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಿಲ್ಹಣನನ್ನೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿರಹವೋ, ಶೃಂಗಾರವೋ ಎರಡನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಭಾಷಾ ಚಮತ್ಕಾರವೋ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಮನೋಜ್ಞ ಕಾವ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಹಣ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ದಾಖಲೆಗಳು. ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೇರು ಕವಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಈ ಬಿಲ್ಹಣ ಕವಿ, ಭೂಮುಕುಟ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಅರಳಿದ ಸಾರಸ್ವತ ಕುಸುಮ. ಆದರೆ ಆತನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಯೊದಗಿಸಿದ್ದು ಕರುನಾಡು. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕರುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದವನು ಈತ. ಅಂಥವನಿಂದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು 'ಕಾವ್ಯಕನ್ನಿಕೆ' ಮೈದಾಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ರೋಚಕ.

ರಾಜನಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆಗೊಳಗಾದ ರಾಜಕವಿ ಇವನಂತೆ. ಹಾಗಂತ ಕತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಕವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರಾ; 'ಪ್ರೀತ್ಸೋದು ತಪ್ಪಾ?' ಅಂತ ಪಕ್ಕಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೀರೋ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈತ ಪ್ರೀತ್ಸಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆತ ಕದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೂಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾ? ಈತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಅದೇ ರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೇ! ಮಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಬಸುರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ಶಿಕ್ಷಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಬಿಟ್ಟಾನು? ಅದರಲ್ಲೂ ಆತ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜನೇ ಈ ಕವಿಯ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಹೆತ್ತವ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕೇ? ಕವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟ; ಮಗಳನ್ನು ಕೋಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ರಾಜ. ಹೀಗೆ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿದ ಕವಿಗೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಿದ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯವೇ 'ಚೌರ- ಪಂಚಾಶಿಕಾ'; ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸಾಲುಗಳೂ ಆತನ ನೆನಪಿನ ಹಂದರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತವೆ.

ಅದ್ಯಾಪಿ ತಂ ಭುಜ-ಲತಾರ್ಪಿತ-ಕಂಠ-ಪಾಶಾಂ,
ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಮಮ ಪಿಧಾಯ ಪಯೋಧರಾಭ್ಯಾಮ್
ಈಶನ್ ನಿಮೀಲಿತ ಸಲೀಲ-ವಿಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ,
ಪಶ್ಯಾಮಿ, ಮುಗ್ಧವದನಾಂ ವದನಂ ಪಿಬನ್ತೀಮ್॥

ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ, ಮುಪ್ಪಡರಿದ ಮನಸುಗಳೂ ಒಮ್ಮೆ ಗರಿಗೆದರಿ ಕುಣಿಯದಿದ್ದೀತೇ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಹಾಲ್ದುಟಿಗಳಿಂದ ಸವಿ ಮುತ್ತನ್ನಿತ್ತವಳು, ಕತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿ ಎದೆಯೊತ್ತಿ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳು! ಅದೂ ಎಂಥಾ ಎದೆ ಅಂತೀರಾ! ಸುತ್ತಿದ ಕೈಗಳ ನಡುವೆ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಕೋಮಲ, ಮಾಂಸಲ ಎದೆಯದು. ಹಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಬ್ಬಿದ್ದಳೋ, ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿದ್ದ ಕವಿ, ಕದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಅವಳ ಅರೆ ಬಿರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರೆಬಿರಿದಿದ್ದರ ಸಂಕೇತವಾದರೂ ಏನು? ರತಿ ಸುಖದ ಪರಮೋಚ್ಛ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿ, ಹಸಿದ ತುಟಿಗೆ ಜೇನ ರಸವನ್ನುಣಿಸಿದ ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಗುದೆ ಎಂದೇ ಕವಿ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮುಗುದೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿಕೊಂಡದ್ದು ತಾನೇ ಎಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಚಾಲಾಕಿ ಕವಿಗೆ ಕಾಡಿದೆ ಎಂದಾಯ್ತು!