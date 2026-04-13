ಗಾನ ಮುಗಿಸಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ

ಮುಂಬೈ: ತಮ್ಮ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಶಾರೀರದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದ, ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಶಾ ತಮ್ಮ ಗಾನ ಯಾನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ್, ರಾಕ್, ಡಿಸ್ಕೊ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಲ್ ಗಳು, ಭಜನೆ, ಕ್ಯಾಬರೆ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಆನಂದ ಭೋಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವರ್ಷಾ ಅವರು 2012ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಹೇಮಂತ ಭೋಸ್ಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದಾಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ದಾದರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1933ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡಿತ ದೀನಾನಾಥ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಶೇವಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 9 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ದೀನಾನಾಥ್ ಮೃತಪಟ್ಟರು. 16 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ31 ವರ್ಷದ ಗಣಪತ ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 1960ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಡಿ.ಬರ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಯಾಗಿದ್ದರು. ಬರ್ಮನ್ ಅವರು 1994 ಜನವರಿ 4ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ–ಗೌರವ: ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ವಂಗ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ'ಯಾಗಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ (ದಿಲ್ ಚೀಜ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮತ್ತು ಮೇರಾ ಕುಛ್ ಸಾಮಾನ್ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ) ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿತ್ತು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ದಿವಂಗತ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಉಷಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಮೀನಾ ಖಡೀಕರ್, ಸಹೋದರ ಹೃದಯನಾಥ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.