ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ 11ಕ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಏ. 11ರಂದು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ವಿಎನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.15ಕ್ಕೆ ಗಾಯಕ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಟ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಡಿ. (ಪಿಟೀಲು), ಕೌಶಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ (ಮೃದಂಗ) ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಾಧಾ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ವೀಣಾ ವಾದನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆ.ವಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಶರ್ಮ (ಮೃದಂಗ) ಹಾಗೂ ಬಿ.ಆರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ (ಘಟ್ಟ) ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಭಾತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ತಪೋಹಂಸ', 'ಸ್ವಪ್ನ ವೃಂದಾವನ' ನೃತ್ಯ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 10ರಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ತಪೋಹಂಸ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಏ. 11ರಂದು ಸೋಂದ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ 'ಸ್ವಪ್ನ ವೃಂದಾವನ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>