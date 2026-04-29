ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಪಂಚಾಮೃತ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡಮಿ ವತಿಯಿಂದ 'ಇಂಚರ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ ಕುರಿತ ವರ್ಷದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ವಿಜಯ ಹಾವನೂರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೇಖಕ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ ಶೇಷಾದ್ರಿ, 'ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಸ್. ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಗ. ರಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಿ. ನವ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರು ಶಂಕರರ ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಗೂ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅಪರ್ಣಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ತಂಡ ಶಂಕರರ ಭವಾನಿ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂಕಣಕಾರ ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಾಳಗಂಚಿ, ಗಮಕ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕಲಾಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್, ಗಾಯಕ ದಿವಾಕರ ಕಶ್ಯಪ್, ನರಸಿಂಹ ಹರೀಶ್, ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದನ್, ಅಪರ್ಣಾ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಕಾಡಮಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆ.ಸಿ. ರಮೇಶ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>