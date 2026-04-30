ಸಂಭ್ರಮದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ

ಬೀದರ್: ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರದ ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಸಮೀಪದ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್. ಗ್ಯಾನಪ್ಪನೋರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಮೀನಕೇರಾ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಧನಸಹಾಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ದೂರದರ್ಶನ–ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್. ಗ್ಯಾನಪ್ಪನೋರ್ ಮೀನಕೇರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೇಡಂನ ವೀರಧರ್ಮಜ ಮಾತಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಯನಗುಂದಿ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಆಶ್ರಮದ ಅಮರಾವತಿ, ತಬಲಾ ವಾದಕ ಮಂಜುನಾಥ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ನೀಲಾ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹೊನ್ನ ಕಲಕಂಭ, ಖಜಾಂಚಿ ಹಣಮಂತ ಬಂಕಲಗಾ, ಸದಸ್ಯ ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಖಾನಾಪುರ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಗ್ಯಾನಪ್ಪನೋರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260430-33-1553331163