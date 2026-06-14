ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ: ರೂಪಾ

<p>ಬೀದರ್: ‘ಸಂಗೀತವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರಫುಲ್ಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ರೂಪಾ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆಮ, ಸಂಗೀತವೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತವು ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ವಿಲಾಸ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಠಲ್ರಾವ್ ಪಾಂಚಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಮಂದಿರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೋರಕ್ನಾಥ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸರಿತಾ ಪಾಂಚಾಳ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜು ಬಂಪಳ್ಳಿ ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರೆ, ಮನೋಜ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ, ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಮಂದಿರದ ಅರ್ಚಕ ಹನುಮಂತರಾವ್, ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ, ನಾಗನಾಥ ಸುತಾರ, ಮಹೇಶ್, ಶಿವಾನಂದ, ಬಾಬುರಾವ್, ದಯಾನಂದ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಚಿದಾನಂದ, ಸೂರಣ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ರಮೇಶ್ ಸೋನಾರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೋನಾರ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಅಶೋಕ್ ಪಾಂಚಾಳ, ಸುಮನಬಾಯಿ ಪಾಂಚಾಳ, ಕಲಾವತಿ ಪಾಟೀಲ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದುಸಾಯಿ ನಾನಕೇರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಂಚಾಳ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಿಂಚನಾ ಪಾಟೀಲ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-33-242754774</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>