ಬೀರೂರಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

ಕಡೂರು: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಿಂದ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರೂರಿನ ಶ್ರೀಗುರು ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ದೊರಕಿದೆ. ಬಹುಮಾನವು ₹ 10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ನಂದಿಪುರದ ಧರ್ಮಣ್ಣನವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ರಾಮಜ್ಜ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರಿನ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಗೌರಮ್ಮ, ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ಬೀರೂರು ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಗದ್ದಿಗೆಯ ಅರ್ಚಕ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಬೀರೂರಿನ ಸದಾಶಿವ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>